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«Слабых сторон не вижу». Васильев — о «Ренне», который сыграет с «Краснодаром» в ЛЧ

«Слабых сторон не вижу». Васильев — о «Ренне», который сыграет с «Краснодаром» в ЛЧ
Футбол / Франция 0

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев высказался о «Ренне», с которым «Краснодару» предстоит дважды сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Команда уже давно хорошо выступает. Главный тренер Жюльен Стефан… Открою вам небольшой секрет. Он должен был стать помощником Тьерри Анри в «Монако». Стефан тогда возглавлял молодёжную команду «Ренна» и хотел перейти к нам. У меня были переговоры с тогдашним президентом «Ренна» Оливье Летанго, но мы не договорились. Он просил большие отступные.

В декабре 2018 года из «Ренна» ушёл Сабри Лямуши, и Стефан стал главным тренером. С ним команда выиграла Кубок Франции и заняла третье место – лучший результат в истории клуба. У «Ренна» действительно сильный тренер, плюс команда усилилась во всех линиях. Взяли классного нападающего, хотя у них и так есть Мбай Ньянг. Я слабых сторон у «Ренна» не вижу. Единственное, им не хватает опыта в еврокубках», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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