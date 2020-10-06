«Слабых сторон не вижу». Васильев — о «Ренне», который сыграет с «Краснодаром» в ЛЧ

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев высказался о «Ренне», с которым «Краснодару» предстоит дважды сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.



«Команда уже давно хорошо выступает. Главный тренер Жюльен Стефан… Открою вам небольшой секрет. Он должен был стать помощником Тьерри Анри в «Монако». Стефан тогда возглавлял молодёжную команду «Ренна» и хотел перейти к нам. У меня были переговоры с тогдашним президентом «Ренна» Оливье Летанго, но мы не договорились. Он просил большие отступные.



В декабре 2018 года из «Ренна» ушёл Сабри Лямуши, и Стефан стал главным тренером. С ним команда выиграла Кубок Франции и заняла третье место – лучший результат в истории клуба. У «Ренна» действительно сильный тренер, плюс команда усилилась во всех линиях. Взяли классного нападающего, хотя у них и так есть Мбай Ньянг. Я слабых сторон у «Ренна» не вижу. Единственное, им не хватает опыта в еврокубках», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Кузяев в «Зените»? Я удивлён и разочарован». Интервью с Вадимом Васильевым Бывший вице-президент «Монако» – о Головине, Кузяеве, Молчане и назначении в «Спартак».