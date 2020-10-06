«Слабых сторон не вижу». Васильев — о «Ренне», который сыграет с «Краснодаром» в ЛЧ

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев высказался о «Ренне», с которым «Краснодару» предстоит дважды сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Команда уже давно хорошо выступает. Главный тренер Жюльен Стефан… Открою вам небольшой секрет. Он должен был стать помощником Тьерри Анри в «Монако». Стефан тогда возглавлял молодёжную команду «Ренна» и хотел перейти к нам. У меня были переговоры с тогдашним президентом «Ренна» Оливье Летанго, но мы не договорились. Он просил большие отступные.
В декабре 2018 года из «Ренна» ушёл Сабри Лямуши, и Стефан стал главным тренером. С ним команда выиграла Кубок Франции и заняла третье место – лучший результат в истории клуба. У «Ренна» действительно сильный тренер, плюс команда усилилась во всех линиях. Взяли классного нападающего, хотя у них и так есть Мбай Ньянг. Я слабых сторон у «Ренна» не вижу. Единственное, им не хватает опыта в еврокубках», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 6 октября 2020
-
16:27
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:37
-
14:23
-
14:10
-
14:06
-
13:40
-
13:26
-
13:10
-
12:56
-
12:45
-
12:33
-
12:10
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:39
-
11:09
-
10:56
-
10:55
-
10:41
-
10:35
-
10:25
-
10:08