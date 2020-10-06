Гендиректор «Зенита»: у Ригони было хорошее предложение от «Сочи», но он выбрал «Эльче»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер нападающего Эмилиано Ригони в испанский «Эльче».
«У Ригони было хорошее предложение от «Сочи», по сроку и по финансовым условиям. Ясное дело, что у них эта позиция дефицитная. Но Эмилиано решил поехать в «Эльче», где владельцем является аргентинец. Видимо, это сыграло свою роль.
Ригони всегда профессионально относился к делу, всегда был позитивным. Он никогда не был мрачным или недовольным, когда выходил на поле – отдавался полностью. Два раза уходил в аренду, но в обоих случаях менялись тренеры. Особенно во второй ему не удалось как следует поиграть. Хочется пожелать ему успехов в «Эльче», чтобы клуб выполнил задачу остаться в Ла Лиге, что очень непросто», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 6 октября 2020
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