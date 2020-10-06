Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Зенита»: у Ригони было хорошее предложение от «Сочи», но он выбрал «Эльче»

Гендиректор «Зенита»: у Ригони было хорошее предложение от «Сочи», но он выбрал «Эльче»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер нападающего Эмилиано Ригони в испанский «Эльче».

«У Ригони было хорошее предложение от «Сочи», по сроку и по финансовым условиям. Ясное дело, что у них эта позиция дефицитная. Но Эмилиано решил поехать в «Эльче», где владельцем является аргентинец. Видимо, это сыграло свою роль.

Ригони всегда профессионально относился к делу, всегда был позитивным. Он никогда не был мрачным или недовольным, когда выходил на поле – отдавался полностью. Два раза уходил в аренду, но в обоих случаях менялись тренеры. Особенно во второй ему не удалось как следует поиграть. Хочется пожелать ему успехов в «Эльче», чтобы клуб выполнил задачу остаться в Ла Лиге, что очень непросто», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Зенит» объявил о продаже Ригони в «Эльче». Испанский клуб сообщал об аренде
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020