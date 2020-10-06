Гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Вендела

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе в петербургскую команду полузащитника Вендела из лиссабонского «Спортинга».



«Вендел – игрок «Зенита». Подпись уже поставлена. Сейчас занимаемся его заявкой в РПЛ и Лигу чемпионов. После заявки мы его будем перевозить в Россию», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за 23-летнего игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге.



Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.

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