Гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Вендела

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе в петербургскую команду полузащитника Вендела из лиссабонского «Спортинга».
«Вендел – игрок «Зенита». Подпись уже поставлена. Сейчас занимаемся его заявкой в РПЛ и Лигу чемпионов. После заявки мы его будем перевозить в Россию», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за 23-летнего игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге.
Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
- 6 октября 2020
-
16:27
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:37
-
14:23
-
14:10
-
14:06
-
13:40
-
13:26
-
13:10
-
12:56
-
12:45
-
12:33
-
12:10
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:39
-
11:09
-
10:56
-
10:55
-
10:41
-
10:35
-
10:25
-
10:08