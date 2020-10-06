Вратарь молодёжной сборной Украины заразился коронавирусом
У украинской «Александрии», которая из-за травм не досчиталась шести футболистов, выбыли из строя ещё два игрока.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сразу два вратаря «Александрии» — Юрий Панькив, который сейчас находится в Париже в расположении национальной сборной Украины, и Олег Билык из молодёжной сборной страны заболели коронавирусом. Билык был вызван в молодёжную сборную вместо игрока «Шахтёра» Анатолия Трубина, но на сбор в Киев не поехал из-за положительного результата теста.
Таким образом, главный тренер «Александрии» Владимир Шаран может рассчитывать только на одного голкипера — Дмитрия Рудыка, который давно не играл. Скорее всего, тренерам «Александрии» придётся задействовать кого-то из вратарей молодёжного состава.
Проведение матча Франция — Украина под вопросом
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