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Вратарь молодёжной сборной Украины заразился коронавирусом

Вратарь молодёжной сборной Украины заразился коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

У украинской «Александрии», которая из-за травм не досчиталась шести футболистов, выбыли из строя ещё два игрока.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сразу два вратаря «Александрии» — Юрий Панькив, который сейчас находится в Париже в расположении национальной сборной Украины, и Олег Билык из молодёжной сборной страны заболели коронавирусом. Билык был вызван в молодёжную сборную вместо игрока «Шахтёра» Анатолия Трубина, но на сбор в Киев не поехал из-за положительного результата теста.

Таким образом, главный тренер «Александрии» Владимир Шаран может рассчитывать только на одного голкипера — Дмитрия Рудыка, который давно не играл. Скорее всего, тренерам «Александрии» придётся задействовать кого-то из вратарей молодёжного состава.

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