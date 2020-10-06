Николай Комличенко пять раз попал в перекладину на тренировке сборной России. Видео

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко пять раз попал в перекладину на тренировке сборной России.

«Окей, Гугл. Покажи магию вне Хогвартса», — подписала видео пресс-служба национальной команды.

Встреча Россия — Швеция состоится 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ-Арене».



Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.



Напомним, в предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде Венгрию (3:2).