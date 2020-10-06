«Зенит» объявил о возвращении Далера Кузяева

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о возвращении в команду полузащитника Далера Кузяева. Петербургский клуб заключил с 27-летним футболистом сборной России контракт, рассчитанный до лета 2023 года.
О том, что Далер договорился с сине-бело-голубыми, «Чемпионат» сообщал накануне.
Напомним, Кузяев покинул «Зенит» минувшим летом в связи с истечением соглашения. Хавбек хотел выступать в Европе и долгое время вёл переговоры с несколькими клубами, однако переход так и не состоялся. Впоследствии Далер договорился с «Локомотивом» и был очень близок к подписанию контракта с «железнодорожниками», однако сделка сорвалась.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.
- 6 октября 2020
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