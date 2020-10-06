РФС объявил о запуске инновационной цифровой платформы

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о запуске инновационного проекта «РФС. Цифровая платформа». Его цель — цифровизация футбола и переход на электронную форму взаимодействия субъектов и объектов.
Платформа позволит объединить игроков, тренеров, судей, инспекторов, всех задействованных в отрасли специалистов, спортивные объекты, а также компании-партнёры РФС. «РФС. Цифровая платформа» переведёт процесс подготовки и организации соревнований в цифровой формат, предоставит возможность заполнять протоколы и рапорты соревнований онлайн, позволит футбольным школам организовать тренировочный процесс, будет управлять ходом реализации «Стратегии 2030» развития футбола в России и многое другое.
Переход на новую систему начался 14 мая 2020 года. На первом этапе специалисты РФС проводили процесс миграции данных из системы паспортизации. В июле началось подключение к системе межрегиональных объединений и региональных федераций футбола. С августа доступ к системе начали получать официальные лица, судьи и инспекторы, а ближайшее время его получат клубы и школы. Доступ к платформе будет предоставляться после прохождения обучения в системе онлайн-обучения РФС.
В сезоне-2020/2021 система будет носить дублирующий характер. В качестве основной она начнёт работу с сезона-2021/2022.
- 6 октября 2020
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