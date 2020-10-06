Леонид Федун: на «Спартак» идёт какое-то спланированное давление

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что посещаемость матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и петербургским «Зенитом» (1:1) вызвала обеспокоенность у органов власти.
«Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идёт на нас непонятно зачем», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС. Согласно указу мэра Москвы с 1 августа 2020 года на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды. Но, учитывая правила социальной дистанции, число допустимых зрителей сокращается примерно в полтора раза.
- 6 октября 2020
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