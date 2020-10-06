Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Леонид Федун: на «Спартак» идёт какое-то спланированное давление

Леонид Федун: на «Спартак» идёт какое-то спланированное давление
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что посещаемость матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и петербургским «Зенитом» (1:1) вызвала обеспокоенность у органов власти.

«Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идёт на нас непонятно зачем», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС. Согласно указу мэра Москвы с 1 августа 2020 года на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды. Но, учитывая правила социальной дистанции, число допустимых зрителей сокращается примерно в полтора раза.

Федун: важно купить игроков, нужных Тедеско, чтобы «Спартак» мог быть ещё сильнее
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020