Леонид Федун: на «Спартак» идёт какое-то спланированное давление

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что посещаемость матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и петербургским «Зенитом» (1:1) вызвала обеспокоенность у органов власти.

«Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идёт на нас непонятно зачем», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС. Согласно указу мэра Москвы с 1 августа 2020 года на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды. Но, учитывая правила социальной дистанции, число допустимых зрителей сокращается примерно в полтора раза.