Киевское «Динамо» не смогло завершить трансфер игрока «Фламенго» из-за отсутствия рейсов

Трансфер нападающего «Фламенго» Линкольна в киевское «Динамо» сорвался, сообщает Globo Esporte.



По информации источника, «Динамо» предложило бразильскому клубу € 4,5 млн, при этом украинская команда получала 80% процентов прав на 19-летнего футболиста. Стороны были близки к согласованию сделки, однако в итоге «Фламенго» отклонил предложение. Причиной срыва трансфера стало то, что сегодня, 6 октября, не было коммерческих рейсов, которые позволили бы Линкольну добраться до Киева. В связи с этим переговоры были прерваны.



Линкольн выступает в составе «Фламенго» с 2017 года. В это трансферное окно 19-летний футболист получил шесть предложений от европейских клубов. «Фламенго» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.