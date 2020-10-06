Мещеряков — о спартаковском прошлом Зе Луиша: много игроков играли в разных командах

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход в команду нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша, который ранее выступал за «Спартак».

«Закончили трансфер Зе Луиша. Все переговоры — это уже история. Теперь будем смотреть за будущим. Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты — профессионалы, много игроков играли в разных командах. Клуб занимается переездом: чем быстрее, тем лучше», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки.



29-летний Зе Луиш вызывается в сборную Кабо-Верде с 2010 года. За национальную команду он провёл 19 матчей и забил 3 гола.