«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Санчо, так как сделка обошлась бы в € 250 млн

«Манчестер Юнайтед» не стал покупать английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо из-за высокой стоимости сделки, утверждает The Guardian.
По данным источника, сделка обошлась бы в € 250 млн с учётом суммы трансфера, комиссионных выплат агенту, подъёмного бонуса и зарплаты футболиста. В «Манчестер Юнайтед» посчитали нецелесообразным тратить такие деньги в период кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.
20-летний Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года дортмундская «Боруссия» купила Джейдона у «горожан» за € 7,84 млн. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в двух матчах чемпионата Германии (оба — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт полузащитника с дортмундским клубом действует до лета 2023 года.
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