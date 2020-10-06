Место Евсеева в «Уфе» может занять главный тренер клуба ФНЛ
В «Уфе» может смениться тренер. Место Вадима Евсеева может занять главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Вадим Евсеев может покинуть свой пост. Но пока непонятно, будет это отставка или уход по собственному желанию», — добавил собеседник.
Напомним, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» проиграла «Зениту» со счётом 0:6. После 10 туров команда Вадима Евсеева занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (21).
«Велес» набрал 25 очков в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером турнира является «Оренбург» (29).
Вадим Евсеев: мы услышали, что республика с нами, что «Уфу» не бросят
- 6 октября 2020
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
18:51
-
18:50
-
18:33
-
18:31
-
18:20
-
18:15
-
18:14
-
17:57
-
17:54
-
17:51
-
17:49
-
17:43
-
17:36
-
17:34
-
17:22
-
17:19
-
17:10
-
17:01
-
16:52
-
16:43
-
16:27
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
Партнерский контент