Место Евсеева в «Уфе» может занять главный тренер клуба ФНЛ

В «Уфе» может смениться тренер. Место Вадима Евсеева может занять главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вадим Евсеев может покинуть свой пост. Но пока непонятно, будет это отставка или уход по собственному желанию», — добавил собеседник.

Напомним, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» проиграла «Зениту» со счётом 0:6. После 10 туров команда Вадима Евсеева занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (21).

«Велес» набрал 25 очков в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером турнира является «Оренбург» (29).