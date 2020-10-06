Агент Рассказова: Тедеско сказал Николаю: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь»
Валерюс Мижигурскис, агент защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, рассказал, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не рассчитывает на его подопечного.
«По моей информации, Цорн лоббировал одного игрока. Очень сильно лоббировал. После того как уволили Томаса, этого игрока стал лоббировать главный тренер. И когда главному тренеру сказали, что этого игрока в команде не будет, он подошёл к Коле и сказал: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь». Рассказов был в лёгком шоке. С клубом мы общались после этого. Но тренер упёрся и сказал: „Мне он не нужен“, — приводит слова Мижигурскиса „Рейтинг букмекеров“.
Несколько дней назад 22-летний Рассказов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды.
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