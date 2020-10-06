«Челси» объявил о переходе Сарра в «Порту» на правах аренды
Лондонский «Челси» на официальном сайте сообщил о переходе защитника Маланга Сарра в «Порту» на правах аренды. Арендное соглашение французского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Желаем Малангу удачи в Португалии», — говорится в сообщении пресс-службы лондонского «Челси».
Напомним, 21-летний французский футболист перешёл в «Челси» из «Ниццы» в августе текущего года. Сарр заключил с лондонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.
Маланг Сарр дебютировал за «Ниццу» в 2016 году. За четыре сезона французский защитник сыграл за клуб 102 матча и забил 3 гола. Кроме того, защитник выступал за национальные команды практически всех возрастов, но в основную сборную Франции ещё не вызывался.
Маланг Сарр подписал контракт с «Челси»
- 6 октября 2020
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
18:51
-
18:50
-
18:33
-
18:31
-
18:20
-
18:15
-
18:14
-
17:57
-
17:54
-
17:51
-
17:49
-
17:43
-
17:36
-
17:34
-
17:22
-
17:19
-
17:10
-
17:01
-
16:52
-
16:43
-
16:27
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
Партнерский контент