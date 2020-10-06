«Челси» объявил о переходе Сарра в «Порту» на правах аренды

Лондонский «Челси» на официальном сайте сообщил о переходе защитника Маланга Сарра в «Порту» на правах аренды. Арендное соглашение французского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

«Желаем Малангу удачи в Португалии», — говорится в сообщении пресс-службы лондонского «Челси».

Напомним, 21-летний французский футболист перешёл в «Челси» из «Ниццы» в августе текущего года. Сарр заключил с лондонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.

Маланг Сарр дебютировал за «Ниццу» в 2016 году. За четыре сезона французский защитник сыграл за клуб 102 матча и забил 3 гола. Кроме того, защитник выступал за национальные команды практически всех возрастов, но в основную сборную Франции ещё не вызывался.