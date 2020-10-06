Отец Кузяева прокомментировал слова Васильева о неприязни к «Зениту»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева, прокомментировал слова бывшего генерального директора «Монако» Вадима Васильева, пытавшегося организовать переход игрока. Ранее функционер сообщил, что от отца Кузяева звучало личное неприятие «Зенита».

«Что касается слов Васильева про мою неприязнь к «Зениту», то да, у меня были какие-то моменты, которые мне не нравились. Но поэтому мы и вели переговоры с Александром Ивановичем Медведевым. Мы вели долгие разговоры, Медведев меня услышал, понял меня, мы нашли полное взаимопонимание.



Нет ли страхов, что после трансфера Вендела Далер будет меньше играть? Это конкуренция, которая двигатель прогресса. Я уверен, что всё будет хорошо. Я только рад, что есть Вендел, Сутормин, Оздоев, Барриос, Малком, Дриусси. Далер понимает, что никто не даст ему просто так места в основе. Пусть хоть один назовёт мне хоть одну игру, в которой Далер отбывал номер», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.