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«Порту» может арендовать Джесси Лингарда

«Порту» может арендовать Джесси Лингарда
Футбол / Англия 0

«Порту» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду, утверждает журналист Роб Доусон в своём «твиттере».

По данным источника, португальский клуб намерен арендовать хавбека. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может продать футболиста примерно за € 33 млн.

Лингард выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В составе «красных дьяволов» Лингард — победитель Лиги Европы (сезон-2016/2017), обладатель Кубка Англии (сезон-2015/2016), Кубка английской лиги (сезон-2016/2017) и Суперкубка Англии (2016). Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Джесси Лингард входит в список интересов «Зенита»
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