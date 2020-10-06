Спортивный директор «Зенита»: Вендел может играть на разных позициях в центре поля

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал переход полузащитника «Спортинга» Вендела в петербургский клуб.
«Вендел — очень динамичный игрок с большим будущим, также с отличными техническими качествами. Очень работоспособный, может играть на разных позициях в центре поля. Но в идеале это «восьмёрка», или, как называют игроков этого амплуа, box-to-box. Считаю, это очень подходящий футболист для нашей полузащиты.
Переговоры о трансфере шли хорошо, как обычно, сложностей никаких не возникало. Для нас важно приобретать молодых игроков с таким уровнем и потенциалом, чтобы клуб мог воспользоваться этим в будущем», — приводит слова Рибалты сайт телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за 23-летнего игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге.
- 6 октября 2020
-
21:00
-
20:56
-
20:41
-
20:28
-
20:15
-
20:05
-
19:55
-
19:55
-
19:52
-
19:39
-
19:37
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
18:51
-
18:50
-
18:33
-
18:31
-
18:20
-
18:15
-
18:14
-
17:57
-
17:54
-
17:51
-
17:49
-
17:43
-
17:36
-
17:34
-
17:22
-
17:19
-
17:10
-
17:01
-
16:52
-
16:43
-
16:27