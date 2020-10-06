Спортивный директор «Зенита»: Вендел может играть на разных позициях в центре поля

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал переход полузащитника «Спортинга» Вендела в петербургский клуб.



«Вендел — очень динамичный игрок с большим будущим, также с отличными техническими качествами. Очень работоспособный, может играть на разных позициях в центре поля. Но в идеале это «восьмёрка», или, как называют игроков этого амплуа, box-to-box. Считаю, это очень подходящий футболист для нашей полузащиты.



Переговоры о трансфере шли хорошо, как обычно, сложностей никаких не возникало. Для нас важно приобретать молодых игроков с таким уровнем и потенциалом, чтобы клуб мог воспользоваться этим в будущем», — приводит слова Рибалты сайт телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за 23-летнего игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге.