Форвард «Динамо» Евгений Марков перешёл в «Краснодар»

Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков перешёл в «Краснодар», сообщается на официальном сайте «быков». Контракт 26-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан на два года, до 31 мая 2022 года.

Марков — воспитанник петербургского «Зенита». Футболист выступал в составе московского «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий играл за казанский «Рубин» на правах аренды. В сезоне-2019/2020 Марков принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 5 голов.

«Краснодар» набрал 15 очков в 10 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (17) — на шестом месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 встречах набравший 21 очко.