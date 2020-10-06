Хавбек «Баварии» перешёл в ПСВ на правах аренды
Полузащитник «Баварии» Адриан Файн перешёл на правах аренды в эйдховенский ПСВ, сообщает официальный сайт нидерландской команды. Арендное соглашение 21-летнего немецкого футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021 и предусматривает опцию выкупа контракта.
В нынешнем сезоне Файн принял участие в одном матче за дубль «Баварии» в третьей Бундеслиге и забил 1 гол. В минувшем сезоне полузащитник выступал за «Гамбург» на правах аренды, сыграл в 33 матчах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Мюнхенская «Бавария» набрала в 3 матчах 6 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В прошлом сезоне мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Германии, а также обладателем Кубка страны.
- 6 октября 2020
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