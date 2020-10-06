«Метц» готов продать Фабьена Сентонса в «Спартак» за € 5 млн

Французский «Метц» готов продать 24-летнего защитника Фабьена Сентонса в московский «Спартак» за € 5 млн. Московский клуб предлагает игроку контракт на 4 года с зарплатой € 1,2 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «Спартак» предложил «Метцу» € 4 млн и € 700 тыс. бонусами. В «Метце» ответили, что готовы закрыть сделку, если «Спартак» предложит € 5 млн», — сказал источник «Чемпионату».

Сентонс перешёл в «Метц» летом 2019 года из «Ланса». Сумма трансфера составила € 3 млн. В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, отдал 3 голевые передачи и получил 3 жёлтые карточки. В нынешнем розыгрыше первенства на счету Фабьена 6 встреч, 2 «горчичника» и ни одного результативного действия.