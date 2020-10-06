Далер Кузяев поделился впечатлениями от возвращения в «Зенит»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».
«Эмоции самые положительные. Очень рад, что вновь присоединился к своему клубу. Теперь впереди много матчей и большие задачи, которые будем решать вместе. Ближайшие — это Лига чемпионов и борьба за золото чемпионата России. Очень важно, чтобы «Зенит» ещё раз защитил титул. Лично я готов, как и прежде, всего себя отдавать на поле, буду стараться приносить пользу клубу и радовать болельщиков.
Эта был непростой период, не понимал, где буду играть. Хочу сказать, что меня в это время поддерживали семья, родные, друзья. Для меня это было самым важным. Очень благодарен клубу «Зенит», тренерскому штабу команды за поддержку и возможность вновь присоединиться к «Зениту» для достижения новых вершин», — приводит слова Кузяева сайт телеканала «Матч ТВ».
- 6 октября 2020
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