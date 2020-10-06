Кикнадзе: ни Кузяев, ни его отец не виноваты в срыве перехода в «Локомотив»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему не состоялся переход полузащитника Далера Кузяева, который вернулся в петербургский «Зенит».



«Очень рад был познакомиться с отцом Далера. У нас был абсолютно конструктивный диалог. Жаль, что трансфер не случился. Мы его должны были подписать вчера. Велась реальная работа, мы считали, что переход позволит не только усилить состав нашей команды, но и даст постоянную практику игроку сборной. К сожалению, в один день всё перевернулось. Так получилось, так бывает. Учтём на будущее, извлечем уроки.

Неправда, что трансферу в «Локомотив» во многом помешал отец Кузяева. С огромным уважением отношусь к Адьяму и считаю, что он делает всё, чтобы помочь сыну. Завышенные требования игрока? Это неправда. Ни Далер, ни его отец не виноваты в том, что сделка с «Локомотивом» не состоялась", — приводит слова Кикнадзе Sport24.