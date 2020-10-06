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Экс-форвард «Челси»: вратари и уровень защиты в АПЛ ужасны

Экс-форвард «Челси»: вратари и уровень защиты в АПЛ ужасны
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон высказался о большом количестве голов в английской Премьер-лиге сезона-2020/2021.

«Уровень защиты в английской Премьер-лиги ужасен, как и вратари. И это не потому, что на трибунах нет зрителей, это не причина. Уровень защиты резко упал. Представьте, насколько хуже было бы Адриану после первой ошибки, если бы на домашнем стадионе „Астон Виллы“ были бы зрители», — приводит слова Саттона BBC.

После 4 туров лидером английской Премьер-лиги является «Эвертон», набравший 12 очков. В тройку лидеров входят «Астон Вилла» (9) и «Лестер Сити» (9). В прошлом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» в Бирмингеме разгромила действующего чемпиона турнира «Ливерпуль» со счётом 7:2.

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