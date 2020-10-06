Лука Джорджевич может перейти в «Урал» на правах аренды

Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич, с большой долей вероятности, уйдёт в аренду, сообщили «Чемпионату» источники, близкие к футболисту. «Одним из главных претендентов является екатеринбургский «Урал», — сказал источник «Чемпионату».

Джорджевич перешёл в «Локомотив» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард трижды попал в заявку «Локомотива» на матчи Российской Премьер-Лиги, но на поле так и не вышел. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2023 года.

«Локомотив», в 10 турах набрав 18 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте.