Лука Джорджевич может перейти в «Урал» на правах аренды
Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич, с большой долей вероятности, уйдёт в аренду, сообщили «Чемпионату» источники, близкие к футболисту. «Одним из главных претендентов является екатеринбургский «Урал», — сказал источник «Чемпионату».
Джорджевич перешёл в «Локомотив» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард трижды попал в заявку «Локомотива» на матчи Российской Премьер-Лиги, но на поле так и не вышел. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2023 года.
«Локомотив», в 10 турах набрав 18 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте.
Кикнадзе: ни Кузяев, ни его отец не виноваты в срыве перехода в «Локомотив»
- 7 октября 2020
-
00:00
- 6 октября 2020
-
23:45
-
23:39
-
23:09
-
23:07
-
22:49
-
22:37
-
22:31
-
22:18
-
22:11
-
21:56
-
21:36
-
21:30
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:41
-
20:28
-
20:15
-
20:05
-
19:55
-
19:55
-
19:52
-
19:39
-
19:37
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
18:51
-
18:50
-
18:33
-
18:31
-
18:20
-
18:15
-
18:14
Партнерский контент