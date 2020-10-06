Модрич: пройдёт время, и люди вспомнят, насколько важным Бэйл был для «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о бывшем партнёре по мадридскому клубу Гарете Бэйле, выступающем за «Тоттенхэм Хотспур».
«Был с Гаретом большую часть профессиональной жизни, и он потрясающий парень. Застенчивый и похож на меня. То, что о нём говорят, несправедливо. Люди судят о нём по последним годам, но сделанное им для „Реала“ впечатляет. Его всегда будут помнить как футболиста, который многое сделал для мадридского клуба.
У него никогда не было проблем с другими футболистами „Реала“, он отличный парень. Он говорил по-испански, шутил с нами. В последние годы многое произошло, и люди забыли, что он сделал. Когда пройдёт время, они вспомнят о Гарете и о том, насколько важен он был для „Реала“. Каждый человек ведёт себя по-своему. Он был таким — редко общался с другими, но в раздевалке был хорош. Грустно, что все его заслуги были забыты за последний год», — приводит слова Модрича COPE.
- 7 октября 2020
-
00:00
- 6 октября 2020
-
23:45
-
23:39
-
23:09
-
23:07
-
22:49
-
22:37
-
22:31
-
22:18
-
22:11
-
21:56
-
21:36
-
21:30
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:41
-
20:28
-
20:15
-
20:05
-
19:55
-
19:55
-
19:52
-
19:39
-
19:37
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
18:51
-
18:50
-
18:33
-
18:31
-
18:20
-
18:15
-
18:14