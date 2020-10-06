Вадим Евсеев: жизнь — как река. Рано или поздно выйдет из привычных рамок

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал философский пост на своей странице в «Инстаграме».

«Жизнь — как река. Рано или поздно выйдет из привычных рамок, как из берегов. Дважды в одну воду не вступить, но это не значит, что надо стоять на месте», — написал Евсеев, прикрепив фотографию речной прогулки.

«Чемпионат» сообщал, что Евсеев может покинуть пост. Новым наставником башкирского клуба может стать главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов.

Напомним, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» проиграла «Зениту» со счётом 0:6. После 10 туров команда Вадима Евсеева занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (21).