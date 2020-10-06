Модрич: рад, что Месси остался в «Барселоне». Мы хотим играть против лучших

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.



«Уход Месси был бы плохой новостью. Рад, что такой игрок, как Лионель, остался в „Барселоне“. Мы не обсуждали этот вопрос. Хорошо, что он остался, потому что мы хотим играть против лучших», — приводит слова Модрича COPE.



Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити".

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