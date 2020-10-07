«АЗ Алкмар» арендовал защитника «Челси»

Пресс-служба «АЗ Алкмар» на официальном сайте объявила о переходе защитника лондонского «Челси» Хуана Кастильо. Голландский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «АЗ Алкмар».

Кастильо перешёл в «Челси» летом 2016 года из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента. В прошлом сезоне футболист выступал за молодёжную команду «Аякса» на правах аренды. Кастильо принял участие в 23 матчах второго голландского дивизиона, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт 20-летнего игрока с «Челси» действует до лета 2022 года.

«АЗ Алкмар», набрав в трёх матчах три очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Эредивизии.