Экс-игрок «Тосно»: Вендел в будущем может заиграть в сборной Бразилии

Полузащитник португальской «Санта-Клары» Андерсон Карвальо, выступавший за «Тосно», поделился мнением о переходе бразильского полузащитника Вендела из лиссабонского «Спортинга» в петербургский «Зенит».
«Вендел великолепно контролирует мяч, физически сильный и технически очень развитый. Без сомнения, „Зенит“ заключил контракт с отличным футболистом. Думаю, Вендел способен к быстрой адаптации и в „Зените“ будет поддерживать такой же высокий профессиональный уровень, как во всех сезонах в „Спортинге“. Он быстро войдёт в ритм игры самой сильной команды России. Судя по целеустремлённости и техническому уровню, Вендел может в будущем заиграть в сборной Бразилии», — сказал Карвальо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
В 2019 году Вендел играл за олимпийскую сборную Бразилии. За национальную команду хавбек в 10 матчах забил 1 мяч.
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