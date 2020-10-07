Экс-игрок «Тосно»: Вендел в будущем может заиграть в сборной Бразилии

Полузащитник португальской «Санта-Клары» Андерсон Карвальо, выступавший за «Тосно», поделился мнением о переходе бразильского полузащитника Вендела из лиссабонского «Спортинга» в петербургский «Зенит».

«Вендел великолепно контролирует мяч, физически сильный и технически очень развитый. Без сомнения, „Зенит“ заключил контракт с отличным футболистом. Думаю, Вендел способен к быстрой адаптации и в „Зените“ будет поддерживать такой же высокий профессиональный уровень, как во всех сезонах в „Спортинге“. Он быстро войдёт в ритм игры самой сильной команды России. Судя по целеустремлённости и техническому уровню, Вендел может в будущем заиграть в сборной Бразилии», — сказал Карвальо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

В 2019 году Вендел играл за олимпийскую сборную Бразилии. За национальную команду хавбек в 10 матчах забил 1 мяч.