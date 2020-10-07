Владелец «Лейрии»: Вендел — готовый футболист для больших задач

Владелец «Лейрии» Александр Толстиков прокомментировал трансфер бразильского полузащитника Вендела из «Спортинга» в «Зенит».



«Вендел зарекомендовал себя в последние два сезона очень хорошо. Заслужил уважение экспертов и специалистов в Португалии. Даже в прошлом году Жорже Жезус хотел видеть его у себя в команде. Готовый футболист для больших задач. Думаю, что основные его качества это моторность — он достаточно много энергетики команде даёт. Уверенно двигается с мячом, разгоняет атаки, также очень силен в единоборствах.

Среди недостатков можно отметить малое количество больших матчей в больших турнирах, и вот в прошлом сезоне у него были провальные матчи. Надеюсь, что с переходом в «Зенит» они закончатся. Уверен, что скауты петербуржцев долго за ним следили, как минимум последние два года. Не думаю, что они помнят его времен «Флуминенсе», где он тоже хороший последний сезон перед покупкой в «Спортинг» провёл. Уверен, что перспектива у него есть, не знаю, будет ли он прямо лидером «Зенита» в середине поля, но по крайней мере раскрыться сильнее в матчах Лиги чемпионов он может", — приводит слова Толстикова сайт телеканала «Матч ТВ».