«Аякс» объявил о переходе Классена
Голландский полузащитник «Вердера» Дави Классен перешёл в «Аякс», сообщает пресс-служба амстердамского клуба.
«Аякс» заплатил за футболиста € 11 млн. Форвард подписал с клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. 27-летний Классен является воспитанником «Аякса». Ранее он играл за клуб с 2011 по 2017 год.
Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» «Аякса».
Классен перешёл в «Вердер» летом 2018 года из «Эвертона». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (один — с пенальти), отдал пять результативных передач, забил один гол в свои ворота, а также получил семь жёлтых карточек.
«Барселона», «Наполи» и «Аякс» — лидеры по продажам по итогам трансферного окна в Европе
- 7 октября 2020
-
01:21
-
00:55
-
00:55
-
00:43
-
00:31
-
00:16
-
00:00
- 6 октября 2020
-
23:45
-
23:39
-
23:09
-
23:07
-
22:49
-
22:37
-
22:31
-
22:18
-
22:11
-
21:56
-
21:36
-
21:30
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:41
-
20:28
-
20:15
-
20:05
-
19:55
-
19:55
-
19:52
-
19:39
-
19:37
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
18:51
Партнерский контент