«Аякс» объявил о переходе Классена

Голландский полузащитник «Вердера» Дави Классен перешёл в «Аякс», сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

«Аякс» заплатил за футболиста € 11 млн. Форвард подписал с клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. 27-летний Классен является воспитанником «Аякса». Ранее он играл за клуб с 2011 по 2017 год.

Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» «Аякса».

Классен перешёл в «Вердер» летом 2018 года из «Эвертона». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (один — с пенальти), отдал пять результативных передач, забил один гол в свои ворота, а также получил семь жёлтых карточек.