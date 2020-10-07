Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тимо Вернер прошёл тестирование на коронавирус после проявления симптомов гриппа

Тимо Вернер прошёл тестирование на коронавирус после проявления симптомов гриппа
Футбол / Германия 0

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил о симптомах гриппа у нападающего «Челси» Тимо Вернера, после проявления которых игрок был отправлен на тестирование на коронавирус.

«Было проведено несколько тестов на коронавирус, результатов пока нет», — приводит слова Лёва Goal.com.

Сборная Германии проведёт товарищеский матч с национальной командой Турции сегодня, 7 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. В предстоящих матчах Лиги наций УЕФА подопечные Йоахима Лёва сыграют с национальными командами Украины (10 октября) и Швейцарии (13 октябрь). Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

Вернер выступает за основную сборную Германии с 2017 года. В составе национальной команды Германии форвард — обладатель Кубка конфедераций (2017).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020