Тимо Вернер прошёл тестирование на коронавирус после проявления симптомов гриппа
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил о симптомах гриппа у нападающего «Челси» Тимо Вернера, после проявления которых игрок был отправлен на тестирование на коронавирус.
«Было проведено несколько тестов на коронавирус, результатов пока нет», — приводит слова Лёва Goal.com.
Сборная Германии проведёт товарищеский матч с национальной командой Турции сегодня, 7 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. В предстоящих матчах Лиги наций УЕФА подопечные Йоахима Лёва сыграют с национальными командами Украины (10 октября) и Швейцарии (13 октябрь). Обе встречи начнутся в 21:45 мск.
Вернер выступает за основную сборную Германии с 2017 года. В составе национальной команды Германии форвард — обладатель Кубка конфедераций (2017).
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