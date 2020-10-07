Тимо Вернер прошёл тестирование на коронавирус после проявления симптомов гриппа

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил о симптомах гриппа у нападающего «Челси» Тимо Вернера, после проявления которых игрок был отправлен на тестирование на коронавирус.



«Было проведено несколько тестов на коронавирус, результатов пока нет», — приводит слова Лёва Goal.com.

Сборная Германии проведёт товарищеский матч с национальной командой Турции сегодня, 7 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. В предстоящих матчах Лиги наций УЕФА подопечные Йоахима Лёва сыграют с национальными командами Украины (10 октября) и Швейцарии (13 октябрь). Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

Вернер выступает за основную сборную Германии с 2017 года. В составе национальной команды Германии форвард — обладатель Кубка конфедераций (2017).