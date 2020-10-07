Марио Гётце стал игроком ПСВ
Немецкий полузащитник Марио Гётце стал игроком эйндховенского ПСВ, сообщается на официальном сайте нидерландского клуба.
Контракт 28-летнего футболиста рассчитан на два года. Гётце будет выступать за эйндховенский ПСВ под 27-м игровым номером. Полузащитник присоединился к нидерландскому клубу на правах свободного агента.
Последним клубом хавбека была дортмундская «Боруссия». В прошлом сезоне 28-летний Гётце принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (пять — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Гётце выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2013 по 2016 год. За национальную команду Германии Гётце выступал с 2010 по 2017 год, провёл 63 матча и забил 17 мячей.
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