Организация по борьбе с расизмом призвала РФС наказать «Спартак» за баннер с Тесаком

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) прокомментировала скандальный баннер болельщиков «Спартака» в память Максима Марцинкевича (Тесака) на матче 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Конечно, мы следим за этим делом. Учитывая историю дискриминационных случаев «Спартака», мы надеемся, что наказание будет соответствовать рецидивам в этом серьёзном вопросе. Что конкретно грозит «Спартаку», лучше узнать напрямую у КДК РФС согласно дисциплинарным правилам РФС.



Баннер посвящён одному из самых известных неонацистов в Восточной Европе Максиму (Тесаку) Марцинкевичу, который был найден мёртвым в камере СИЗО № 3 в Челябинске 16 сентября.



Марцинкевич был неоднократно осуждён и отбывал наказание в РФ за разжигание межнациональной розни и другие преступления на почве ненависти. Видео и деятельность Марцинкевича безусловно побудили множество последователей на всём постсоветском пространстве, совершавших физические нападения и убийства представителей национальных меньшинств.



Таким образом, положительные оценки, героизация в форме баннеров в отношении Максима (Тесака) Марцинкевича стоит рассматривать как поощрение и поддержку его деятельности и неонацистских взглядов, пропаганду этих взглядов, что является дискриминационным против его жертв – представителей национальных меньшинств, а также жертв его последователей. Пропаганда и героизация неонацистов, осуждённых за разжигание межнациональной розни преступников является недопустимой во время футбольных соревнований и запрещена дисциплинарными кодексами ФИФА и УЕФА», — сказали журналисту «Чемпионата» Полине Куимовой в FARE.