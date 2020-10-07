«Зенит» огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21
«Зенит» на официальном сайте опубликовал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
В список «А» вошли 22 футболиста:
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев.
Полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков.
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
В список «B» вошли 3 игрока:, Леон Мусаев, Данила Прохин, Даниил Шамкин.
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с дортмундской «Боруссией», «Лионом» и «Брюгге».
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