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«Зенит» огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21

«Зенит» огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21
Футбол / Лига чемпионов 0

«Зенит» на официальном сайте опубликовал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

В список «А» вошли 22 футболиста:

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин.

Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев.

Полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков.

Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

В список «B» вошли 3 игрока:, Леон Мусаев, Данила Прохин, Даниил Шамкин.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с дортмундской «Боруссией», «Лионом» и «Брюгге».

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