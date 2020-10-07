В «твиттере» «Спартака» появился пост о трансфере итальянского журналиста

«Спартак» в официальном англоязычном «твиттере» опубликовал пост, в котором анонсировал трансфер итальянского журналиста Фабирицио Романо.

«Официально и подтверждено. Фабрицио Романо в «Спартаке». Без комиссии за трансфер. Просто должное уважение. Утверждено», — говорится в сообщении в «Твиттере».

Сам журналист отреагировал на этот пост следующим образом:

«Подтверждено», — написал Романо в комментариях, добавив смайлик.

После десяти туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место, набрав 21 очко. Столько же очков набрал и «Зенит», который занимает первое место. В следующем туре РПЛ «Спартаку» предстоит провести матч с «Химками». Игра запланирована на 18 октября.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС.