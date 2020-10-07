В «твиттере» «Спартака» появился пост о трансфере итальянского журналиста

«Спартак» в официальном англоязычном «твиттере» опубликовал пост, в котором анонсировал трансфер итальянского журналиста Фабирицио Романо.
«Официально и подтверждено. Фабрицио Романо в «Спартаке». Без комиссии за трансфер. Просто должное уважение. Утверждено», — говорится в сообщении в «Твиттере».
Сам журналист отреагировал на этот пост следующим образом:
«Подтверждено», — написал Романо в комментариях, добавив смайлик.
После десяти туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место, набрав 21 очко. Столько же очков набрал и «Зенит», который занимает первое место. В следующем туре РПЛ «Спартаку» предстоит провести матч с «Химками». Игра запланирована на 18 октября.
Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС.
- 7 октября 2020
-
06:08
-
04:55
-
02:59
-
01:21
-
00:55
-
00:55
-
00:43
-
00:31
-
00:16
-
00:00
- 6 октября 2020
-
23:45
-
23:39
-
23:09
-
23:07
-
22:49
-
22:37
-
22:31
-
22:18
-
22:11
-
21:56
-
21:36
-
21:30
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:41
-
20:28
-
20:15
-
20:05
-
19:55
-
19:55
-
19:52
-
19:39
-
19:37
-
19:24