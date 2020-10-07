«Порту» арендовал у «Вест Хэма» полузащитника Фелипе Андерсона

27-летний бразильский атакующий полузащитник английского «Вест Хэм Юнайтед» Фелипе Андерсон на правах аренды перешёл в «Порту», сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Срок аренды составит один сезон. Договор не предусматривает опции выкупа игрока.



Фелипе Андерсон начинал свою карьеру в Бразилии за «Сантос», откуда уже спустя три года на взрослом уровне перешёл в итальянский «Лацио» за € 7,5 млн, за который он отыграл пять сезонов. Летом 2018 года бразилец стал игроком английского «Вест Хэма», перейдя из римского клуба за € 38 млн.



В составе «Вест Хэма» Фелипе Андерсон провёл 72 встречи, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Всего за карьеру он отыграл 317 матчей на взрослом уровне, отметившись 53 забитыми мячами и 64 голевыми передачами.



За основную сборную Бразилии Фелипе Андерсон дебютировал в июне 2015 года в товарищеском матче с Мексикой (2:0) и с тех пор не провёл ни одного матча в составе национальной команды.