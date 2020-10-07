Результаты драфта НХЛ — 2020, трансферы «Зенита» и «Локомотива». Главное к утру
В НХЛ состоялась процедура драфта молодых игроков, «Зенит» объявил о приобретении Вендела, а «Локомотив» вернул Зе Луиша в РПЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Состоялась процедура драфта НХЛ-2020, по итогам которой 4 российских хоккеиста нашли свои команды.
2. «Локомотив» объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Зе Луиша.
3. «Зенит» приобрёл Вендела из «Спортинга» за € 20 млн.
4. Александр Кокорин приобрёл автомобиль «Ока» ради красивых номеров.
5. Мартен Фуркад прокомментировал ситуацию с допинговым делом Евгения Устюгова.
6. «Лос-Анджелес Лейкерс» в шаге от победы в плей-офф НБА.
7. Василий Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Марио Манджукича в «Локомотив».
8. «Зенит» объявил о возвращении Далера Кузяева.
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