Хавбек «Ливерпуля» Груич проведёт сезон в «Порту». Это его четвёртая аренда
Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груич в очередной раз покинул команду на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, нынешний сезон 24-летний сербский футболист проведёт в «Порту». Для Марко это уже четвёртая аренда.
Груич перешёл в «Ливерпуль» в начале 2016 года из «Црвены Звезды» и провёл остаток сезона-2015/2016 в белградской команде на правах аренды. В дальнейшем он успел также поиграть за «Кардифф Сити», а летом 2018 года отправился в «Герту», где провёл два года.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, а также получил 9 жёлтых карточек. В нынешней кампании Груич провёл 2 встречи в Кубке английской лиги и забил 1 мяч.
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