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Экс-защитник «Реала» Коэнтрау вернулся в родной «Риу Аве». Он был без клуба год

Экс-защитник «Реала» Коэнтрау вернулся в родной «Риу Аве». Он был без клуба год
Футбол / Прочие турниры 0

«Риу Аве» на своём официальном сайте объявил о возвращении защитника Фабиу Коэнтрау.

32-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный на один сезон. Таким образом, Фабиу возобновил карьеру после года без команды.

Фото: Официальный сайт ФК «Риу Аве»

Коэнтрау является воспитанником «Риу Аве» и защищал цвета клуба на протяжении двух лет в начале карьеры. В 2007 году перешёл в «Бенфику», откуда его спустя четыре года выкупил мадридский «Реал», по выступлению за который он наиболее известен. «Сливочные» в дальнейшем дважды отдавали Фабиу в аренду – в «Монако» и «Спортинг», а летом 2018 года защитник вернулся в «Риу Аве». Прошлым летом контракт игрока истёк, и он остался свободным агентом.

В сборную Португалии Коэнтрау вызывался с 2009 по 2017 год. В составе национальной команды является бронзовым призёром чемпионата Европы – 2012.

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