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Защитник «Сочи» Юрганов перешёл в «Балтику»

Защитник «Сочи» Юрганов перешёл в «Балтику»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов перешёл в «Балтику» на правах аренды. 26-летний игрок проведёт в составе клуба из Калининграда сезон-2020/2021, сообщает пресс-служба «Сочи».

Юрганов является воспитанником «Новокузнецка». Защитник перешёл в «Сочи» в 2018 году. Игрок провёл 45 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2020/2021 Игорь лишь раз появился на поле в матче Кубка России с пермской «Звездой» (1:0). В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник четыре раза попал в заявку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Юрганова в € 650 тыс.

В текущем розыгрыше Национальной футбольной лиги «Балтика» провела 13 матчей и набрала 22 очка. Клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

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