Источник: «Открытие Арену» закроют за нарушение мер безопасности по COVID-19
Домашний стадион «Спартака» «Открытие Арену» временно закроют из-за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусом, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источники, близкие к мэрии Москвы.
На домашнем стадионе «Спартака» были выявлены нарушения требований по безопасности из-за COVID-19. В соответствии с регламентом, на трибунах должно присутствовать не более 50% болельщиков от общей вместимости стадиона.
Ходатайство в суд о закрытии стадиона подано Роспотребнадзором. Орган должен принять решение об ограничении работы «Открытия Арены» на срок от 30 до 90 дней, уточнил источник, близкий к мэрии. На арене зафиксированы множественные нарушения, поэтому не исключено полное закрытие трибун на 90 дней.
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