Вейналдум – о поражении от «Астон Виллы»: было больно, в «Ливерпуле» к такому не привыкли

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал поражение в матче четвёртого тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:7).
«Мы должны двигаться дальше. Конечно, было больно, мы в «Ливерпуле» к такому не привыкли. Но это случилось, и мы должны извлечь из этого урок», – цитирует Вейналдума Sky Sports.
В матче 4-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш. На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша. На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах. Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн.
На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана. В начале второго тайма пятый гол забил Росс Баркли с паса Грилиша. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Через несколько минут очередной гол в ворота «Ливерпуля» забил Джек Грилиш с передачи Уоткинса. На 75-й минуте Грилиш оформил дубль с паса Макгинна.
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