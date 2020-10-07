«Тамбов» подписал контракт с Арояном. Сообщалось, что экс-защитник «Урала» ушел на фронт

Бывший защитник «Урала» Вараздат Ароян подписал контракт с «Тамбовом». 28-летний игрок будет выступать под 18-м номером, сообщает пресс-служба клуба. Контракт представителя Армении с «Тамбовом» рассчитан на сезон-2020/2021.



Ранее в СМИ появилась информация, что Ароян ушел на фронт, отказавшись от перехода в греческую «Ларису». Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.



Воспитанник «Пюника» перешёл в «Урал» в 2017 году. За клуб из Екатеринбурга защитник провёл 63 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. В конце сентября Ароян разорвал контракт с «Уралом». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ароян провёл один матч и не отметился результативными действиями.

Экс-хавбек «Урала» Ароян ушёл на фронт, отказавшись от контракта с «Лариссой»