Д. Маслов: подписали Джикию, и затряслись поджилки. Стал забирать договор, чтоб не порвали

Бывший исполнительный директор «Амкара», а сейчас президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как в пермскую команду попал защитник Георгий Джикия, ныне капитан «Спартака».



«Мы приехали на сборы в Турцию, где-то в горах. Игорь Егоров – мой друг, позвонил и сказал: «Слушай, Муслимыч любит таких парней-защитников, как Григалава. У меня есть один в один такой же грузин! Играет в «Химике» во второй лиге, они ща вылетели…» Я говорю: «Откуда, [блин], они вылетели? Ты мне серьёзно сейчас говоришь это?» А он продолжает: «Да, они даже пропустили больше всех в лиге, а он центральный защитник…» Я посмотрел на телефон, думаю: «Что происходит-то?» Но Игорь продолжает: «Бери на просмотр – это топ». «Ничего себе», – думаю, – «топ». Ну ладно, Егорову я доверяю. Бог с ним, я подошёл к Гаджиеву и сказал: «Муслимыч, есть топ, просто не смотри, откуда этот топ взялся».



Приезжает Жора. Неделю тренировался, обживался. И надо знать Муслимыча. Там восемь недель пройдёт, а он скажет: «Ну-у, мы ещё посмотрим». Тренер изучал, а параллельно мне агенты Жоры звонили. Я уже понял, что ментально Джикия нам подходил, на поле он выглядел нормально. И Муслимыч опять начал: «Ну-у, мы его аккуратно, постепенно будем…» Я тогда не выдержал: «Вариантов нет!» И тут он согласился: «Берём».



Мы подписали договор, и вдруг Жора начал: «Муслимыч, я вам очень благодарен, хоть с третьего раза вы меня взяли!» Муслимыч так выразительно посмотрел на Джикию. А у меня вообще поджилки затряслись, я договор потихоньку забирать начал, чтоб его не порвали. Джикия продолжил выдавать: «Муслимыч, вы не напрягайтесь, я к вам в «Анжи» два раза на просмотр приезжал, но вы меня ни разу не взяли». Я про себя думал: «Ты сейчас зачем это сказал? Только что у меня был русский защитник! Ты зачем это сказал, [блин]?»



Муслимыч сразу ушёл в себя, думать начал, и тут щелкнул пальцем: «Точно! В первую команду ты не проходил тогда». Вспомнил всех, кто у него играл. Я Жоре показываю взглядом – иди, иди… Но Джикию ж знать надо. Он ответил: «Да-да, это я помню, но во второй-то раз…» Я уже отчаялся: «Ну сейчас-то кто тебя за язык тянул!» Но Муслимыч ему снова всё объяснил, и я уже Жоре сказал: «Ты и сейчас нам не подходишь, но только Муслимыч тебя может довести до топ-уровня! Так что иди уже, пожалуйста!» Вот так Жора попал к нам в команду – стал левым центральным, забил сумасшедший гол «Локо», со штрафного «Уфе», да и вообще выглядел феноменально. Вы даже не представляете, как он сплотил команду», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Есть два человека, которые видели всю Россию: Путин и я» Огромное интервью с президентом «Торпедо» Денисом Масловым. Лишь избранные дочитают до конца.