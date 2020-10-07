Д. Маслов рассказал, как экс-игрок «Крыльев» Чибамба уснул на мотоцикле, отмечая контракт

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», а ныне президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о курьёзном случае в самарском клубе.



«Мы приехали на сбор в Нидерланды на базу сборной. Тогда как раз скучно подписали Глеба. Он суперзвезда, но трансфер был будничный. А Кобелеву нужен был нападающий. История стандартная: денег мало, ничего нет. И тут агенты привезли нам тёмненького парня по фамилии Чибамба. Ну, думаю, всякое бывает, Чибамба и Чибамба. Приехали на сборы, встречаю Глеба: «Там такая Чибамба! Ща всё увидишь».



Парень двухметровый, худой, весь такой спортивный – как обычно у африканцев: они ни хрена не делают, чтобы быть подтянутыми, а ты целыми днями отжимаешься – и без шансов. В общем, что-то он там забивал, и я говорю Кобелеву: «Ну что, как вам?» Он спросил, дорогой ли Чибамба. «Нет, – отвечаю, – тысяч 30 евро агентских». Кобелев сказал: «На безрыбье и рак рыба». Ну мы и взяли его ненадолго.



Вечером за пару дней до конца заявочного окна звонок от врача команды: «Чибамба разбился!» Я говорю: «Стоп, что сделал?» Оказывается, он на два дня в Нидерландах остался и решил отпраздновать контракт. Бац – и получилось, что к чемпионату мы никого не успевали взять. Звоню Кобелеву: «Спать не лёг ещё? Чибамба немного из себя вышел». Срочно отправили Кюри Султановича туда – легендарного доктора «Крыльев». Он по прилету звонит мне и говорит… Его русский и в обычной ситуации тяжело понять, а тут бормочет спешно в трубку: «Всё! Он умер! Ничего нет! Я посмотрел, он никогда в жизни не встанет, тут он, [блин], под трамвай». Короче, шум, гам, тарарам. Я понял, что всё, нападающего нет – пошёл извиняться перед Кобелевым.



Потом приехал Султаныч, плакался, как плохо выглядел Чибамба. Мы уже смирились, но прошло немного времени, и вернулся Чибамба! Я посмотрел на него, потом на Султаныча и не понял, кто из них сильнее от страха потемнел. У Чибамбы швы какие-то, начал говорить, что заснул на мотоцикле. В общем, рассказали мне, что история с контрактом бурно отмечалась. А вот куда смотрел Кюри, я так и не понял. Сказал ему: «Я тебя больше никуда посылать, кроме как по известному адресу, не буду», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Есть два человека, которые видели всю Россию: Путин и я» Огромное интервью с президентом «Торпедо» Денисом Масловым. Лишь избранные дочитают до конца.