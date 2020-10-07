В «Спартаке» не выявлено заражённых коронавирусом. Подозрение на инфекцию только у Джикии
В московском «Спартаке» отреагировали на новость о сомнительном результате теста на коронавирус у защитника Георгия Джикии, в настоящее время пребывающего в расположении сборной России.
«У нас все тесты отрицательные. По Джикии в сборной дали исчерпывающий комментарий», — сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов корреспонденту «Чемпионата» Гранту Гетадаряну.
Ранее было объявлено, что помимо Джикии заражение коронавирусом подозревают у вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме. Оба футболиста в настоящее время изолированы от партнёров по национальной команде.
Напомним, Джикия в минувшие выходные провёл полный матч за «Спартак» с «Зенитом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (1:1).
У Джикии и Гильерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от партнёров по сборной
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