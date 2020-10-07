Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Спартаке» не выявлено заражённых коронавирусом. Подозрение на инфекцию только у Джикии

В «Спартаке» не выявлено заражённых коронавирусом. Подозрение на инфекцию только у Джикии
Футбол / РПЛ 0

В московском «Спартаке» отреагировали на новость о сомнительном результате теста на коронавирус у защитника Георгия Джикии, в настоящее время пребывающего в расположении сборной России.

«У нас все тесты отрицательные. По Джикии в сборной дали исчерпывающий комментарий», — сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов корреспонденту «Чемпионата» Гранту Гетадаряну.

Ранее было объявлено, что помимо Джикии заражение коронавирусом подозревают у вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме. Оба футболиста в настоящее время изолированы от партнёров по национальной команде.

Напомним, Джикия в минувшие выходные провёл полный матч за «Спартак» с «Зенитом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (1:1).

У Джикии и Гильерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от партнёров по сборной
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020