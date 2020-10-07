Д. Маслов: переводчик кричал: «Вы что натворили? Турецкие фанаты обещают зарезать Это’О»

Бывший исполнительный директор «Амкара», а ныне президент «Торпедо» Денис Маслов поделился воспоминаниями о резонансной истории с нападающим Самуэлем Это’О во времена его выступления в Турции.



«Гаджиев дружит с Это’О и пригласил его на ужин в «Амкар», когда мы были на сборах в Турции. Это’О сказал игрокам тост, дал совет, что в команде не может быть звезды, а команда должна быть звездой. Всё было отлично. Мы сделали майку «Амкара» с фамилией Это’О и 36-м номером. Сделали фото: Гаджиев, я и Это’О с футболкой. И тут у меня щёлкнуло, и я сказал пресс-атташе: «Сейчас ты просто выкладываешь фото в «Инстаграм» с подписью, мол, подробности на сайте через час. И тут же выключаешь телефон». Почему я это должен придумывать, а не парень, который фоткает?



Я попросил Это’О час никуда не выкладывать фотографию и ничего не комментировать. Понимал, что будет хайп, но не до такой степени. Я забыл предупредить Резвухина! Он звонит и орёт: «[Блин]! Что у вас там происходит?!» Я говорю: «Просто ничего не комментируй и выключи телефон». «Да какой на хрен не комментируй, мне уже губернатор звонит!» Даже «Википедия» успела поменять клуб Это’О.



Как он это воспринял? Это’О позвонил своему переводчику, и тот с круглыми глазами прибежал, кричал: «Вы что натворили? Турецкие фанаты уже обещают его зарезать!» Через час Это’О объяснил, что не уходит, всё в итоге было нормально. Вот так надо ловить хайп – все про Пермь рассказали. «Матч ТВ» сюжет сделал. Я тогда пресс-атташе и сказал, что идея родилась просто так. Мощная тема. А у нас пресс-служба чисто в стиле «советское информбюро сообщает…» — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Есть два человека, которые видели всю Россию: Путин и я» Огромное интервью с президентом «Торпедо» Денисом Масловым. Лишь избранные дочитают до конца.