Главный врач сборной России: Джикия и Гильерме изолированы, тесты остальных отрицательные

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал результаты тестов защитника Георгия Джикии и вратаря Марианто Гильерме на COVID-19.
«В результате очередного тестирования у двух футболистов получены результаты, которые могут свидетельствовать о возможном инфицировании коронавирусом. Игроки были незамедлительно изолированы. Самочувствие их остаётся отличным, никаких жалоб нет. Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать», — цитирует Безуглова пресс-служба сборной России.
Напомним, Джикия в минувшие выходные провёл полный матч за «Спартак» с «Зенитом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (1:1). В свою очередь Гильерме отыграл за «Локомотив» все 90 минут во встрече с «Химками» (2:1).
- 7 октября 2020
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