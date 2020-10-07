«Локомотив» будет проверять игроков на COVID-19 каждый день в связи с новостью о Гильерме

В «Локомотиве» рассказали о мерах на фоне информации о возможном заражении коронавирусом вратаря Маринато Гильерме, в настоящее время находящегося в расположении сборной России.
«Перед воскресным матчем с «Химками» у всех игроков команды результат тестов был отрицательным. С сегодняшнего дня «Локомотив» перешёл на учащённый формат тестирования, буквально в ежедневном режиме», — сообщил директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Ранее было объявлено, что у Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, тесты на коронавирус оказались сомнительными. В настоящее время они изолированы от партнёров.
Гильерме в минувшие выходные отыграл за «Локомотив» все 90 минут во встрече с «Химками» (2:1).
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