Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» будет проверять игроков на COVID-19 каждый день в связи с новостью о Гильерме

«Локомотив» будет проверять игроков на COVID-19 каждый день в связи с новостью о Гильерме
Футбол / РПЛ 0

В «Локомотиве» рассказали о мерах на фоне информации о возможном заражении коронавирусом вратаря Маринато Гильерме, в настоящее время находящегося в расположении сборной России.

«Перед воскресным матчем с «Химками» у всех игроков команды результат тестов был отрицательным. С сегодняшнего дня «Локомотив» перешёл на учащённый формат тестирования, буквально в ежедневном режиме», — сообщил директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Ранее было объявлено, что у Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, тесты на коронавирус оказались сомнительными. В настоящее время они изолированы от партнёров.

Гильерме в минувшие выходные отыграл за «Локомотив» все 90 минут во встрече с «Химками» (2:1).

В «Спартаке» не выявлено заражённых коронавирусом. Подозрение на инфекцию только у Джикии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020